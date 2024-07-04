Токаев заявил об официальном принятии Белоруссии в состав ШОС

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Белоруссия официально стала членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Церемония подписания соответствующих документов состоялась в начале саммита организации. После этого казахский президент поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с принятием в ШОС.

Токаев добавил, что республика за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к членству в Шанхайской организации сотрудничества.

Саммит ШОС проходит в Астане с 3 по 4 июля. В мероприятии, кроме Белоруссии и Казахстана, принимают участие представители России, Индии, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции и других стран. Ожидается, что в ходе встречи делегации в том числе обсудят новую систему евразийской безопасности.

