Владимир Путин прибыл в Казахстан

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Астану, где президент РФ примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры стран ШОС 3–4 июля обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности. Также состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

По итогам мероприятия будут подписаны Астанинская декларация и прочие совместные документы. Кроме того, состоится встреча в формате "ШОС плюс" с участием глав государств, являющихся наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС, глав международных организаций и гостей казахстанского председательства.

Помимо этого, у Владимира Путина в Астане также запланирован целый ряд важных двусторонних бесед с руководителями различных государств.

К примеру, 3 июля российский президент встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а перед отправлением на неофициальный обед саммита Путин побеседует с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

По словам Си Цзиньпина, предстоящий саммит ШОС сплотит большую семью стран, участвующих в объединении, а также откроет новую страницу сотрудничества.

