Си Цзиньпин заявил, что саммит ШОС в Астане усилит сотрудничество в организации

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Предстоящий 3–4 июля в Астане саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сплотит большую семью стран, участвующих в объединении, а также откроет новую страницу сотрудничества. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в статье "Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам", опубликованной агентством "Казинформ".

Китайский лидер также отметил огромную работу казахстанской стороны в рамках своего председательства в ШОС, благодаря которой удалось повысить авторитет организации.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин неизменно поддерживает усилия Казахстана по защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности. По его словам, КНР выступает против гегемонизма, политики силы и блоковой конфронтации и готова продвигать равноправную многополярность мира.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Белоруссия станет десятой страной – членом Шанхайской организации сотрудничества на саммите в Астане. Он добавил, что российская сторона всячески способствовала этому шагу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил РФ за поддержку в период вступления Минска в ШОС.

