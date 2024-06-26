Лавров заявил, что в БРИКС решили взять паузу в приеме новых стран

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Страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем верхней палаты парламента Белоруссии Натальей Кочановой.

"Подавляющим большинством голосов в десятке решено взять паузу с новыми членами, чтобы переварить вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза", – приводит его слова РИА Новости.

Министр отметил, что сейчас готовится категория стран-партнеров как ступень перед полным членством в БРИКС. Лавров пообещал, что Москва будет продвигать белорусских друзей, как и ряд других единомышленников.

С 1 января 2024 года Россия является председателем БРИКС.

Ранее советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков сообщил, что порядка 59 стран высказали желание вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС. В эти международные объединения входят уже примерно 45% мировой экономики, отметил он.

Политолог Марат Баширов отмечал, что темпы развития БРИКС служат причиной для тревоги западных государств. Он говорил, что основной причиной для беспокойства является возрастающее число стран, которые подают заявки на вступление в организацию. Эксперт также уточнял, что главным образом по этому поводу переживают США.

