Политолог Баширов: темпы развития БРИКС вызывают страх у Запада

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Темпы развития БРИКС служат причиной для тревоги западных государств, отметил в эфире радио КП политолог Марат Баширов.

Он подчеркнул, что основной причиной для беспокойства служит возрастающее число стран, которые подают заявки на вступление в организацию. Эксперт также уточнил, что главным образом по этому поводу переживают США.

"Когда будет построена независимая расчетная система, тогда им будет не просто страшно, а очень страшно, потому что доллар будет выходить все больше и больше из оборота как международная расчетная единица", – высказался политолог.

Ранее сообщалось, что БРИКС изучает возможность создания платформы, которая объединит финансовые системы стран-участниц. Кроме того, в организации обсуждалось объединение национальных систем передачи финансовых сообщений.

При этом на тот момент уже существовал специальный канал для обмена информацией между центральными банками государств, относящихся к БРИКС.