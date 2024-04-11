Эксперты прокомментировали возможность создания зерновой биржи БРИКС

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Российские власти планируют создать зерновую биржу БРИКС, что укрепит Москву как ключевого поставщика. Новая биржа послужит декриминализации, выработке механизма справедливого ценообразования на мировом рынке, вернет конкуренцию. Об этом заявил доцент института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

"При ценообразовании на торговых площадках стран "золотого миллиарда" используются инструменты, не имеющие отношения к цивилизованным рыночным механизмам: предварительный сговор перекупщиков, сбросы недостоверной информации через подконтрольные СМИ и иные манипуляции. Таковы современные реалии", – цитирует его РИА Новости.

Инфраструктура мирового рынка сложилась после Второй мировой войны, когда основными поставщиками пшеницы и кукурузы были США. Именно поэтому основные игроки ориентируются на котировки Чикагской биржи и на доллар. В итоге участники БРИКС не могут полноценно принимать участие в формировании цены на сельхозпродукты, сетуют представители отрасли.

Однако самые крупные производители и потребители зерновых ресурсов находятся именно в БРИКС. Только на РФ приходится от 20 до 25% всей глобальной торговли. В Союзе экспортеров уверены, что пять стран БРИКС представляют собой 40% мирового рынка зерна.

"Новая биржа вернет конкуренцию, послужит декриминализации и выработке механизма справедливого ценообразования на мировом рынке", – уверен Белхароев.

Директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии Анатолий Тихонов считает логичным, что страны, разные по уровню жизни и волатильности национальных валют, решили сами регулировать внутренние отношения на основе своих правил. Его поддержала и доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.

"На данный момент ситуация следующая. Россия, Китай, Индия поставляют зерно, а цены на него формирует Чикагская биржа. Более того, за счет санкций некоторым странам можно запретить экспорт. Альтернативные торговые площадки помогут добиться справедливости", – уточнила Новикова.

Владимир Путин поддержал такую идею еще в начале марта 2024 года. В рамках встречи с представителями агропромышленного комплекса российский лидер отметил, что биржевые индексы формируются или в США, или в Европе.