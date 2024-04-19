Рябков: БРИКС рассматривает создание платформы, объединяющей финансовые системы стран

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БРИКС рассматривает вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы государств-участников. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков телеканалу TV BRICS.

"В практическом плане рассматривается несколько опций. Например, расчеты в стейблкоинах или вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы ее участников (так называемый BRICS Bridge, подразумевающий состыковку действующих систем цифровых валют центробанков в государствах БРИКС)", – рассказал он.

По словам Рябкова, также обсуждается возможность объединить национальные системы передачи финансовых сообщений. Он уточнил, что специальный канал для обмена информацией между центробанками стран БРИКС уже был создан, кроме того, был утвержден регламент сотрудничества в сфере информационной безопасности.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют создать зерновую биржу БРИКС, что укрепит Москву как ключевого поставщика. Эксперты считают, что подобная новая биржа послужит декриминализации, выработке механизма справедливого ценообразования на мировом рынке и вернет конкуренцию.