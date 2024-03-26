Путин поручил подготовить предложения по рейтингу вузов государств БРИКС

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Российский союз ректоров, Российская академия наук (РАН) и Российская академия образования (РАО) должны в срок до 15 апреля сформулировать предложения касаемо международного рейтинга университетов стран БРИКС. Такое поручение дал Владимир Путин, говорится на сайте Кремля.

Свои предложения российский лидер рекомендовал направить в оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в БРИКС в 2024 году. Ответственными за это поручение президента РФ назначены глава союза ректоров, руководитель МГУ Виктор Садовничий, президенты РАН и РАО Геннадий Красников и Ольга Васильева.

Ранее в Минобрнауки РФ рассказали, что в рамках новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для высших учебных заведений планируется сократить срок обучения в вузах для студентов колледжей. Сейчас срок можно сократить, если студент ранее освоил лишь некоторые дисциплины, модули и практики.