Путин заявил, что РФ видит растущий интерес к формату БРИКС

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Россия видит растущий интерес стран к формату БРИКС, заявил Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел РФ.

По словам президента, такой образ будущего созвучен с устремлением абсолютного большинства стран мира. Россия будет содействовать плавному включению новых участников БРИКС и примет необходимые решения уже к саммиту в Казани, приводит слова Путина RT.

Российский лидер подчеркнул, что межгосударственное объединение основано на особой культуре доверительного диалога, суверенном равенстве участников и уважении друг к другу. Путин считает, что потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного мира.

Ранее советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков сообщил, что порядка 59 стран высказали желание вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС. В эти международные объединения входят уже примерно 45% мировой экономики, отметил он.