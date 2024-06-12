Путин объявил открытыми спортивные Игры стран БРИКС

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Владимир Путин объявил спортивные игры стран БРИКС открытыми. Об этом он рассказал в ходе видеообращения к участникам церемонии в Казани.

"Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы", – цитирует его ТАСС.

В ходе торжественной церемонии российский президент указал, что Игры впервые проходят в открытом формате, что сделает их еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога. Он напомнил, что игры, которые продлятся две недели, собрали более 3 000 атлетов из почти 100 государств мира.

По словам Путина, игры принимают Москва и Казань, которые богаты на свою историю, культуру и традиции, однако одновременно – современные и устремленные в будущее города. Президент указал, что это тоже в полной мере отражает дух БРИКС.

"Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет", – добавил российский президент.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин указал, что все страны БРИКС подтвердили свое участие в Играх в Казани. Тогда ожидалось, что в состязаниях примут участние из более 50 стран.

