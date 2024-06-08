Советник президента РФ Кобяков: 59 стран намерены вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

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Уже около 59 стран высказали желание вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Об этом рассказал советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков, передает ТАСС.

По его словам, именно Россия со своими союзниками выступила за создание данных международных объединений. На данный момент, как он утверждает, в эти организации входит уже примерно 45% мировой экономики.

"В настоящее время еще 59 новых стран заявили о стремлении наладить практическое сотрудничество в новых форматах", – уточнил Кобяков на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что БРИКС изучает возможность создания платформы, которая объединит финансовые системы стран-участниц. Кроме того, в организации обсуждалось объединение национальных систем передачи финансовых сообщений.

Вместе с тем политолог Марат Баширов заявлял, что темпы развития БРИКС служат причиной для тревоги западных государств. Он говорил, что основной причиной для беспокойства является возрастающее число стран, которые подают заявки на вступление в организацию. Эксперт также уточнял, что главным образом по этому поводу переживают США.

