Глава МИД Турции Фидан: страна хотела бы стать участником БРИКС

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Турция желает присоединиться к БРИКС, поэтому этот вопрос обсудят на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на главу МИД страны Хакана Фидана.

"Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году", – подчеркнул он.

По данным издания, глава ведомства также отметил, что планирует посетить встречу министров объединения в РФ. Ожидается, что в рамках заседания будет обсуждаться возможность присоединения Турции.

Ранее сообщалось, что БРИКС изучает возможность создания платформы, которая объединит финансовые системы стран-участниц. Кроме того, в организации обсуждалось объединение национальных систем передачи финансовых сообщений.

Вместе с тем политолог Марат Баширов заявлял, что темпы развития БРИКС служат причиной для тревоги западных государств. Он говорил, что основной причиной для беспокойства является возрастающее число стран, которые подают заявки на вступление в организацию. Эксперт также уточнял, что главным образом по этому поводу переживают США.

