Путин заявил, что Белоруссия станет страной – членом ШОС на саммите в Астане

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Белоруссия станет десятой страной – членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане в июле. Об этом заявил Владимир Путин во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия всячески способствовала вступлению Белоруссии в состав Шанхайской организации сотрудничества", – указал президент РФ.

В свою очередь, глава Белоруссии поблагодарил РФ за поддержку в период вступления Минска в ШОС.

"Рассчитываем, что на июльском саммите ШОС в Астане присоединимся к этой влиятельной организации. Благодарю россиян, руководство России, МИД России за ту большую поддержку, которую нам оказали при вступлении в ШОС", – указал Лукашенко.

В ноябре прошлого года Лукашенко подписал закон о ратификации меморандума об обязательствах Минска по получению статуса члена ШОС. Проект поручил Совету министров Белоруссии принять необходимые меры для оформления участия страны в меморандуме.

Страны ШОС подписали совместную Нью-Делийскую декларацию. В ней подчеркивается, что организация не направлена против других государств и международных организаций и открыта для широкого сотрудничества.

