Около 20 стран хотят присоединиться к БРИКС и ШОС – Лавров

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что к объединению БРИКС, в которое сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также к ШОС по итогам 2022 года хотят присоединиться около 20 стран. Об этом сообщает РИА Новости.

"Показательно, что именно за последние пару лет, включая истекший первый год проведения специальной военной операции, количество стран, которые хотят присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, резко возросло", – отметил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что речь идет о Египте, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индонезии, Мексике и ряде государств Африки.

Ранее сообщалось, что Бразилия в 2019 году попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год, а Москва согласилась. Бразилиа предложила Москве взять на себя эти функции в 2024 году, а самой – в 2025 году. Уточняется, что должно было быть наоборот.

В дипведомстве пояснили, что бразильские партнеры хотели в порядке исключения изменить очередность председательств в БРИКС из-за своих планов возглавить саммит G20 в 2024 году.



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