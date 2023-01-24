Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Бразилия в 2019 году попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год, и Москва согласилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Бразилиа предложила Москве взять на себя эти функции в 2024 году, а самой – в 2025 году. Уточняется, что должно было быть наоборот – в 2025 и 2024 году соответственно. В дипведомстве пояснили, что бразильские партнеры хотели в порядке исключения изменить очередность председательств в БРИКС из-за своих планов возглавить саммит G20 в 2024 году.

Москва положительно отреагировала на эту просьбу. Договоренность также получила поддержку остальных участников "пятерки" и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому форуму хотят присоединиться и другие страны, в их числе – Аргентина и Иран. В прошлом году Алжир подал официальную заявку на вступление в межгосударственное объединение.

До этого президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступил с заявлением, что республика заинтересована в присоединении к БРИКС.

По его словам, для этого решения существуют почти все нужные условия. После этого российский посол в Алжире Валерьян Шуваев отметил, что РФ не возражает против присоединения этой арабской страны к межгосударственному объединению.



Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!