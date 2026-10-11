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11 октября, 12:36

Наука

Магнитная буря на Земле закончилась

Фото: depositphotos/KrisCole

Магнитная буря, которую зафиксировали на Земле, закончилась. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

Магнитная буря достигла уровня G3, который соответствует сильной геомагнитной буре. В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на отметке "штиль".

Эту степень измеряют по шкале из пяти показателей, где G5 описывается как "экстремально сильно", а G1 – как "слабо".

Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН), магнитосфера находится в "зеленой" зоне уже около шести часов.

Ранее магнитная буря накрыла Землю в субботу, 10 октября. Согласно данным мониторинга космической погоды, степень возмущенности располагалась на уровне G1.

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