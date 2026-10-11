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11 октября, 09:21

Происшествия

Силы ПВО за ночь сбили 479 украинских БПЛА над территорией России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали 479 украинских беспилотников над территорией России за ночь 11 октября. Об этом сообщило Минобороны РФ в MAX.

По данным ведомства, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областей.

Кроме того, БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее украинские беспилотники атаковали инфраструктурный объект в пригороде Владимира, в результате начался пожар. Огонь вспыхнул на объекте, расположенном за городской чертой. Информации о возможных пострадавших не поступало. Из-за атаки отключились две подстанции, от которых получают электроэнергию пять тысяч жителей. Позднее электроснабжение восстановили на 80%.

Также БПЛА минувшей ночью атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – инфраструктура объекта была повреждена, в связи с чем работа центра была полностью остановлена. Пострадавших среди сотрудников нет. Платформа переведена в аварийный режим.

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