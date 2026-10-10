В сторону Московского региона с вечера 9 октября летело 403 БПЛА – Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

403 беспилотника летело в сторону Московского региона в период с 20:30 9 октября по 08:30 10 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Большую часть из них средства противовоздушной обороны (ПВО) подавили на дальних подступах к городу, уточнил мэр.

При этом в ночь на 10 октября силы ПВО нейтрализовали 25 дронов на подлете к Москве. На фоне этого в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводились временные ограничения на работу.

В настоящее время все авиагавани столичного региона функционируют в штатном режиме. Меры сняты, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

