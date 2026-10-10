10 октября, 08:53Транспорт
Ограничения отменены во всех аэропортах столичного региона
Фото: depositphotos/Shebeko
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Сейчас все четыре воздушные гавани работают в штатном режиме.
Авиагавани также временно не принимали и не выпускали самолеты 9 октября. Позднее ограничительные меры сняли.
Однако на фоне этого авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" корректировали график вылета и прилета рейсов. Некоторые из рейсов были отменены или перенесены, также ряд судов отправили на запасные аэродромы.