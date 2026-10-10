Ограничения отменены во всех аэропортах столичного региона

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Сейчас все четыре воздушные гавани работают в штатном режиме.

Авиагавани также временно не принимали и не выпускали самолеты 9 октября. Позднее ограничительные меры сняли.

Однако на фоне этого авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" корректировали график вылета и прилета рейсов. Некоторые из рейсов были отменены или перенесены, также ряд судов отправили на запасные аэродромы.

