Временные ограничения введены в аэропортах столичного региона

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Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево ввели временные ограничения на работу. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Речь идет об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов, которые необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Авиагавани также временно не принимали и не выпускали самолеты 9 октября. Позднее ограничительные меры отменили.

На фоне ограничений авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" скорректировали расписание рейсов. Некоторые из них отменили или перенесли, также ряд самолетов отправили на запасные аэродромы.

В компании предупреждали, что время вылета с запасных аэродромов может быть дополнительно перенесено.