Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 09:12

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО уничтожили еще 15 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили пятнадцать вражеских беспилотников, летевших на Москву в субботу, 10 октября. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр столицы подчеркнул, что к месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Они уже приступили к работе.

Ранее средства ПВО уничтожили еще десять БПЛА. К настоящему моменту известно об уничтожении уже 25 БПЛА, летевших на Москву.

На фоне этого в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводились временные ограничения на работу. Сейчас все четыре воздушные гавани работают в штатном режиме.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика