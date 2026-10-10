Собянин: силы ПВО уничтожили еще 15 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили пятнадцать вражеских беспилотников, летевших на Москву в субботу, 10 октября. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр столицы подчеркнул, что к месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб. Они уже приступили к работе.

Ранее средства ПВО уничтожили еще десять БПЛА. К настоящему моменту известно об уничтожении уже 25 БПЛА, летевших на Москву.

На фоне этого в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводились временные ограничения на работу. Сейчас все четыре воздушные гавани работают в штатном режиме.