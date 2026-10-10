Силы ПВО за ночь уничтожили 560 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 10 октября перехватили и нейтрализовали 560 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 20:00 9 октября до 08:00 10 октября беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями.

Также дроны были уничтожены над территорией Московского региона и Крымом. Кроме того, цели были поражены над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате воздушной атаки на Ростовскую область ранения получил мирный житель, его госпитализировали. Кроме того, в Ростове-на-Дону повреждены несколько жилых домов, жителей эвакуировали.

Также поврежден железнодорожный мост, движение поездов в обоих направлениях было остановлено. На месте осуществляется ликвидация возгораний. В Батайске беспилотник попал в незаселенную многоэтажку в жилом комплексе, там тоже тушат пожар.

