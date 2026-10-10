Более 50 беспилотников уничтожены над Ростовской областью

Фото: министерство обороны РФ

С вечера 9 октября над территорией Ростовской области было сбито уже более 50 беспилотников противника. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку. Из-за падения обломков БПЛА в Ростове-на-Дону возникло возгорание. Экстренные службы уже работают на месте происшествия, пострадавших не выявлено.

На территории региона сохраняется беспилотная опасность. Слюсарь призвал местных жителей соблюдать осторожность.

Ранее один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Туапсе. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, из-за падения обломков произошло возгорание на склоне горы со стороны моря.

В Нижегородской области при отражении атаки БПЛА погиб военнослужащий отряда "Барс-НН". У погибшего остались жена и двое сыновей. Местные власти держат связь с семьей, окажут ей всю необходимую помощь и поддержку, а самому бойцу – должные почести.