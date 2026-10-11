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11 октября, 11:33

Технологии

Аэропорт Пулково предупредил пассажиров о сбое в работе сайта

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сайт аэропорта Пулково временно недоступен. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Для удобства пассажиров на домене аэропорта Пулково отображается онлайн-табло сервиса Tutu.ru

"Вы можете проверить статус рейса, время вылета и другую необходимую информацию", – говорится в сообщении.

Call-центр аэропорта переведен в усиленный режим работы. Уточнить информацию о рейсе можно по телефону +7 (812) 324-30-00.

В пресс-службе авиагавани уточнили, что Пулково работает штатно. В частности, регистрация на рейсы и их обслуживание осуществляются в обычном режиме.

Ранее представители государственной ветеринарной системы "ВетИС" (ФГИС "ВетИС") сообщили, что платформа работает в аварийном режиме после внезапного отключения электропитания во Владимирской области.

По данным системы, нарушена доступность инфраструктуры, которая обеспечивает работу центра обработки данных ФГИС "ВетИС". В связи с этим специалисты проводят мероприятия по восстановлению штатной работы сервиса и его компонентов.

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