Паралимпийского чемпиона Таймазова похоронят 12 октября в Дагестане

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Чемпиона Паралимпийских игр по метанию клаба Мусу Таймазова похоронят 12 октября в поселке Старый Кяхулай, который расположен в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил брат спортсмена Саид.

Брат спортсмена добавил, что тело родные рассчитывают забрать в ближайшее время.

О смерти Таймазова сообщил 10 октября временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин. По его словам, спортсмен скончался в больнице после продолжительной болезни. Ему было 42 года. Причиной смерти стало заболевание почек, рассказали РИА Новости в окружении легкоатлета.

Таймазов родился 8 апреля 1984 года в поселке Старый Кяхулай. Он выиграл золото Паралимпиады 2020 года в Токио в метании клаба, был бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, а также четырехкратным чемпионом России и мировым рекордсменом в своей дисциплине.

