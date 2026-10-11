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11 октября, 09:44

Происшествия

Сбивший PR-директора "Москвички" водитель грузовика готов возместить ей ущерб по иску

Фото: MAX/SHOT

Водитель грузовика, который сбил PR-директора журнала "Москвичка" Екатерину Чаковскую, готов возместить ей ущерб по иску. Об этом РИА Новости рассказал адвокат обвиняемого Ваграм Киракосян.

По его словам, по делу заявлен гражданский иск, который фигурант признал. Киракосян пообещал, что ущерб по иску будет обязательно возмещен до конца суда.

Кроме того, адвокат дополнил, что суд запретил обвиняемому общаться с потерпевшей, из-за чего он не может попросить прощения или узнать о состоянии здоровья.

ДТП произошло утром 11 августа на Ходынской улице. Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого ее сбил грузовик.

PR-директор "Москвички" в результате аварии получила черепно-мозговую травму, сотрясение, переломы основания черепа и трех ребер. Кроме того, она плохо слышит на оба уха, из-за повреждения барабанной перепонки из одного из них шла кровь.

Водитель транспортного средства скрылся с места аварии, но позже его задержали. Мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места аварии. Он не признал свою вину.

Суд избрал водителю грузовика меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. В октябре фигуранту на полгода продлили домашний арест.

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