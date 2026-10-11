Херсонская область обесточена из-за технологического нарушения в энергосистеме

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Херсонская область осталась без электроснабжения из-за технологического нарушения в энергосистеме. Об этом сообщает компания "Херсонэнерго" в своем телеграм-канале.

"Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки максимальному числу абонентов", – говорится в сообщении компании.

Ранее сбой был зафиксирован в энергосистеме Казахстана, из-за чего отсутствовало электроснабжение в некоторых регионах республики. Позднее оператор единой электроэнергетической системы страны KEGOC восстановил подачу света.

До этого масштабные аварийные отключения электроэнергии возникли в Запорожской области. Причиной этого также стали целенаправленные атаки со стороны Украины, в результате которых были повреждены энергетические объекты.

