Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 10:10

Общество

Мишустин поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Правительства Российской Федерации

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и заявил об успехах российского агропромышленного комплекса (АПК) в условиях масштабных вызовов. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

Мишустин отметил, что праздник является знаком уважения к труду миллионов специалистов, укрепляющих российскую экономику и обеспечивающих доступность и разнообразие продуктов.

По его словам, несмотря на санкционные ограничения, страна наращивает объемы производства и расширяет географию поставок. Коме того, продукция РФ пользуется большим спросом из-за своего качества.

"Последовательно выполняется Доктрина продовольственной безопасности, внедряются передовые решения – от цифровых платформ и инструментов искусственного интеллекта до технологий точного земледелия, реализуются перспективные проекты в области генетики и селекции, обновляется материально-техническая база. Все это позволяет АПК укреплять суверенитет и повышать конкурентоспособность", – говорится в телеграмме.

Отдельно глава правительства подчеркнул, что важно продолжить комплексное развитие сельских территорий и подготовку востребованных сотрудников. Именно специалисты, обладающие современными компетенциями, определяют будущее российского агропромышленного комплекса, заключил Мишустин.

Ранее Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что тружеников села "тепло и справедливо называют кормильцами России", и поблагодарил их за работу.

По словам президента РФ, даже в непростых условиях отечественный агропромышленный комплекс работает устойчиво и стабильно, надежно гарантируя продовольственную безопасность страны.

Читайте также


властьобщество

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика