Мишустин поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Правительства Российской Федерации

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и заявил об успехах российского агропромышленного комплекса (АПК) в условиях масштабных вызовов. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

Мишустин отметил, что праздник является знаком уважения к труду миллионов специалистов, укрепляющих российскую экономику и обеспечивающих доступность и разнообразие продуктов.

По его словам, несмотря на санкционные ограничения, страна наращивает объемы производства и расширяет географию поставок. Коме того, продукция РФ пользуется большим спросом из-за своего качества.

"Последовательно выполняется Доктрина продовольственной безопасности, внедряются передовые решения – от цифровых платформ и инструментов искусственного интеллекта до технологий точного земледелия, реализуются перспективные проекты в области генетики и селекции, обновляется материально-техническая база. Все это позволяет АПК укреплять суверенитет и повышать конкурентоспособность", – говорится в телеграмме.

Отдельно глава правительства подчеркнул, что важно продолжить комплексное развитие сельских территорий и подготовку востребованных сотрудников. Именно специалисты, обладающие современными компетенциями, определяют будущее российского агропромышленного комплекса, заключил Мишустин.

Ранее Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что тружеников села "тепло и справедливо называют кормильцами России", и поблагодарил их за работу.

По словам президента РФ, даже в непростых условиях отечественный агропромышленный комплекс работает устойчиво и стабильно, надежно гарантируя продовольственную безопасность страны.