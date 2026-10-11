Путин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Видеообращение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Рад поздравить работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Мы отмечаем его осенью, когда уже близится к завершению уборочная страда", – сказал Путин.

Президент отметил, что тружеников села "тепло и справедливо называют кормильцами России", и поблагодарил их за работу. По его словам, даже в непростых условиях отечественный агропромышленный комплекс работает устойчиво и стабильно, надежно гарантируя продовольственную безопасность страны.

"В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых, с солидным запасом превышена планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц, многих других видов продукции", – подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что в последнее время аграрии столкнулись с санкциями, инфраструктурными и экспортными барьерами, ростом издержек. Государство продолжит оказывать им необходимую помощь – от решения оперативных вопросов с топливом, транспортировкой и сбытом продукции до системной поддержки сектора.

Среди ключевых приоритетов президент назвал укрепление технологических возможностей АПК: от селекции, генетики и семеноводства до внедрения современной техники и цифровых решений. Также он пообещал уделять особое внимание обустройству сел и малых городов – строительству жилья, модернизации клубов, библиотек и спортивных объектов.

"Уверен, что совместными усилиями мы обязательно реализуем все намеченные планы, обеспечим качественный рост отрасли. Еще раз поздравляю всех тружеников российского агропромышленного комплекса с праздником", – заключил Путин.

Ранее доцент Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина заявила, что Россия перестала быть страной картошки и капусты. Массовое выращивание экзотических культур служит важным индикатором спроса для агробизнеса.

По ее словам, когда новая культура хорошо приживается на частных участках и становится популярной, производители начинают оценивать перспективы ее промышленного выращивания. Именно дачники первыми пробуют выращивать новые растения и делятся опытом.