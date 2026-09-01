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01 сентября, 14:31

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Россельхознадзор: для постановки птиц и кроликов на учет нужно обратиться в госветслужбу

В Россельхознадзоре объяснили, как ставить птиц и кроликов на учет

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

В России с 1 сентября вступило в силу требование об обязательном учете домашней птицы и кроликов в личных подсобных хозяйствах, если их поголовье превышает 10. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что нести животных для этого в МФЦ не нужно. Для постановки на учет следует обращаться в государственную ветслужбу своего района или города.

Владельцам личных подсобных хозяйств рекомендуют связаться с госветслужбой и сообщить о необходимости поставить птицу или кроликов на учет в системе "Хорриот". Также нужно уточнить, зарегистрировано ли место содержания животных в системе "Цербер". Если нет, специалисты подскажут, как это сделать. Кроме того, необходимо согласовать маркирование.

Птицу и кроликов можно учитывать группой: им присваивают общий номер, а на внешней стене помещения размещают табло. Если птиц или кроликов 10 или меньше, поставить их на учет нужно позднее – до 1 сентября 2029 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал скорректировать правила учета домашних животных. Он подчеркнул, что при принятии подобных решений необходимо учитывать интересы граждан и заранее обсуждать инициативы с сельскими жителями, депутатами и экспертами.

По его словам, министерствам следовало оценить возможные последствия новых требований и не допускать решений, которые создают дополнительные проблемы для россиян.

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