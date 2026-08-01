Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно будет купить по биометрии

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

С 1 сентября 2026 года пассажиры смогут оформлять и оплачивать билеты на транспорт с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), сообщила член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.

Новый способ станет доступен только у тех перевозчиков, чья инфраструктура технически готова к его применению. По ее словам, речь идет не об обязательном требовании для всех пассажиров, а о дополнительном варианте идентификации.

"Этот способ принесет комфорт за счет ускоренного оформления и контроля билетов", – пояснила Доросева.

Наибольший эффект от нововведения, как ожидается, почувствуют пассажиры, которые ежедневно ездят на работу или учебу, а также те, кто часто бывает в командировках, делает пересадки или пользуется крупными транспортными узлами. В часы пик скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки.

Отдельные преимущества биометрия может дать семьям с детьми и организованным группам – школьным, туристическим, спортивным. По мнению Доросеевой, это приведет к более быстрому сбору и посадке, а также к меньшему количеству ошибок при проверке билетов и уменьшению задержек, которые вызваны тем, что билеты теряются или путаются.

Она подчеркнула, что крайне важно сохранить альтернативные способы покупки и проверки билетов, а также обеспечить защиту персональных данных пассажиров, использующих биометрию. Пассажиры должны понимать, где применяется ЕБС, как отказаться от нее и какие механизмы безопасности задействованы.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ предложило использовать биометрию для выявления подозрительных денежных переводов. Данный подход рассматривается как один из потенциальных способов подтвердить легитимность транзакции.

