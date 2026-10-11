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11 октября, 11:03

Мэр Москвы

Сергей Собянин: школа для 1 200 учеников открылась в районе Солнцево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая школа, рассчитанная на 1 200 учеников, открылась в районе Солнцево, недалеко от реки Сетуньки. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Здание, расположенное на улице Юлиана Семенова, стало частью образовательного кластера, который продолжает развиваться. Рядом уже работают школа и два детских сада, а сейчас возводят еще один комплекс – он примет 500 учеников и 250 воспитанников.

Для внешней отделки специалисты использовали цветные навесные панели, а крупное остекление фасада обеспечивает хорошее естественное освещение.

Помимо учебных кабинетов, в школе предусмотрели пространства для занятий шахматами и акварельной живописью, хореографический зал, медиатеку и робокласс.

Территорию вокруг озеленили и благоустроили. В частности, там появились пешеходные дорожки, зона для тихого отдыха, площадки для подвижных игр и для мероприятий.

В Западном административном округе сейчас одновременно строят 25 социальных объектов, 20 из которых – образовательные. Они предоставят местным жителям 2,3 тысячи дошкольных мест и больше 10 тысяч школьных.

Мэр напомнил, что возведение социальных объектов в Москве отвечает целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее большой образовательный комплекс возвели в Коммунарке. Он сможет принять 1 400 школьников и 300 воспитанников детского сада. Одной из главных его особенностей стал уличный кинотеатр. Экраном стали выступы фасада.

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