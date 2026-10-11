Один человек пострадал в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек получил травмы в результате столкновения двух машин в столице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Авария произошла на Ленинградском проспекте в районе дома 40. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП в Вологодской области. Инцидент произошел на 7-м километре трассы Устье – Королиха в Сокольском округе. Предварительно, 18-летняя девушка на Toyota Auris не справилась с управлением автомобиля, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали водитель Toyota Auris и пассажиры – 18-летняя девушка и 19-летний парень. Их госпитализировали с ушибами и другими травмами. Третий пассажир – 20-летний юноша – скончался на месте до приезда скорой помощи.

