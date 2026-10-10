Четыре человека госпитализированы после ДТП в Ивановской области

Фото: MAX/"МЧС Ивановской области"

Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля с деревом в городе Южа Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Авария случилась в ночь на 10 октября на улице Серп и Молот. Прибывшие на место сотрудники спецслужб установили, что автомобиль Lada Priora врезался в дерево.

В результате происшествия пострадали одна женщина и трое мужчин, их доставили в Шуйскую центральную районную больницу.

От МЧС России к ликвидации последствий аварии привлекались 4 человека и 1 единица техники.

Ранее жительница Сочи, управляя легковым автомобилем, врезалась в подпорную стену. В результате ДТП конструкция частично разрушилась. Сама машина не получила серьезных повреждений. Однако на фотографии видно, что у нее поднялась крышка капота.

В автомобиле вместе с женщиной находилась ее четырехлетняя дочь. Выбраться оттуда им помогли сотрудники Росгвардии. Водитель получила травму руки, ее передали врачам. При этом ребенок не пострадал, позже девочку забрал отец, прибывший на место происшествия.

