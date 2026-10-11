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11 октября, 12:33

Политика

ВС РФ освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Взять под контроль данные населенные пункты удалось благодаря активным действия подразделения группировки войск "Центр". Также в ходе усиленных боевых действий подразделения группировки войск "Север" освободили Резниково и Купино в Харьковской области.

Бои продолжаются за овладение Приколотным, Котовкой и Гогино. Кроме того, российские военнослужащие ведут бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки и Черного.

Кроме того, бойцы "Севера" сжимают кольцо окружения украинских военных в северо-восточной части Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Потери противника за сутки превысили 65 военнослужащих, также уничтожены два наземных робототехнических комплекса.

В свою очередь, в Доброполье в ДНР штурмовые группы 51-й армии группировки войск "Центр" продвинулись в центральной и северо-западной частях города. За сутки в Доброполье было освобождено 137 зданий, включая три производственных сооружения. Там же были уничтожены до 30 украинских военных, 2 бронеавтомобиля и пикап.

Морские пехотинцы продолжили зачищать западные кварталы Доброполья и территорию шахты Добропольская. Кроме того, была сорвана попытка противника силами до взвода при поддержке бронетехники деблокировать окруженные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области. Освободить данные населенные пункты удалось благодаря активным боевым действиям подразделения группировки войск "Север".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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