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10 октября, 12:04

Политика

ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Освободить данные населенные пункты удалось благодаря активным боевым действиям подразделения группировки войск "Север". В настоящее время военные сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.

В министерстве уточнили, что сейчас ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное. Кроме того, в ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за овладение Приколотным и Котовкой.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в кольце окружения до 45 военнослужащих и 3 наземных робототехнических комплекса.

Тем временем подразделения морской пехоты группировки войск "Центр" продолжили уничтожение противника на территории шахты "Добропольская", действуя в западной части города Доброполье. Помимо этого, штурмовые группы 51-й армии за сутки продвинулись в центральной и северо-западной частях города.

В Минобороны также сообщили, что за сутки были сорваны две попытки украинских подразделений прорваться из окружения в Доброполье.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Кияницу в Сумской области. Освободить данный населенный пункт удалось подразделениям группировки войск "Север". В свою очередь, в Харьковской области был установлен контроль над селом Новая Казачья.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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