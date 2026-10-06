06 октября, 11:58Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Голубково в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сделать это удалось подразделениям группировки войск "Восток". Сейчас бойцы продолжают продвижение в глубину обороны противника.
Ранее под контроль российской армии перешел населенный пункт Самойловка в этом же регионе. Освободить село удалось благодаря активным действиям бойцов "Востока".
До этого войска России также взяли под контроль село Новая Казачья в Харьковской области – бойцы "Севера" успешно завершили штурм, выбив противника с занимаемых позиций. Сейчас в населенном пункте идет плановая зачистка, военные проверяют подвалы и уцелевшие здания.