ВС России освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Населенный пункт Самойловка в Запорожской области перешел под контроль ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Освободить село удалось благодаря активным действиям группировки войск "Восток".

Ранее в оборонном ведомстве доложили, что российские войска взяли под контроль село Новая Казачья в Харьковской области. Бойцы группировки "Север" успешно завершили штурм, выбив противника с занимаемых позиций.

Сейчас в населенном пункте идет плановая зачистка, военные проверяют подвалы и уцелевшие здания. Операция прошла по отработанному сценарию.