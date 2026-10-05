05 октября, 11:51Политика
ВС России освободили населенный пункт Самойловка в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Населенный пункт Самойловка в Запорожской области перешел под контроль ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Освободить село удалось благодаря активным действиям группировки войск "Восток".
Ранее в оборонном ведомстве доложили, что российские войска взяли под контроль село Новая Казачья в Харьковской области. Бойцы группировки "Север" успешно завершили штурм, выбив противника с занимаемых позиций.
Сейчас в населенном пункте идет плановая зачистка, военные проверяют подвалы и уцелевшие здания. Операция прошла по отработанному сценарию.