Оператор дрона-перехватчика поразил аэростат ВСУ на высоте более 10 километров

Фото: MAX/"Минобороны России"

Оператор войск беспилотных систем "Варяг" на высоте более 10 километров поразил аэростат Вооруженных сил Украины, который поднял беспилотник с закрепленным модулем Starlink. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве также опубликовали соответствующие кадры. На них демонстрируется момент поражения цели.

Ранее сообщалось, что с помощью дронов "Герань" были уничтожены две радиолокационные станции Вооруженных сил Украины – в населенном пункте Миргород Полтавской области и в Кагарлыке Одесской области.

Помимо этого, в Минобороны заявляли, что будут усилены удары по военно-промышленным объектам и связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины.

Такое решение принято в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского о намерении наращивать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как отметили в ведомстве, массированные удары по украинским регионам наносятся именно в ответ на действия Киева.

