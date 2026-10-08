ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сделать это удалось подразделениям группировки войск "Север", сейчас бойцы продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в регионе.

"Продолжаются бои за установление контроля над населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области", – добавили в ведомстве.

Ранее подразделениям группировки войск "Восток" удалось освободить населенный пункт Голубково в Запорожской области. Бойцы продолжают продвижение в глубину обороны противника.

До этого российские войска взяли под контроль село Новая Казачья в Харьковской области – бойцы "Севера" успешно завершили штурм, выбив противника с занимаемых позиций. Сейчас в населенном пункте идет плановая зачистка.