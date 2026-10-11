Генконсульство РФ не получало обращений из-за якобы отравления туристов в Хургаде

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Генконсульство России в египетской Хургаде не получало от россиян обращений из-за возможного отравления в одном из местных отелей. Об этом сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

"На телефон для экстренных случаев и на служебную почту ни одного обращения за последнюю неделю касаемо каких-либо отравлений или недомоганий не поступало", – заявили в генконсульстве.

О предполагаемом отравлении нескольких российских туристов в отеле Albatros Neverland Alf Leila Wa Leila в Хургаде ранее сообщил телеграм-канал SHOT.

В диппредставительстве добавили, что часть госпитализированных россиян попала в больницы по другим причинам, в частности из-за травм.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) опровергли сведения о массовой вспышке вируса Коксаки среди россиян во Вьетнаме. До этого СМИ сообщали, что инфекцию выявили во вьетнамском отеле Amiana resort Camran. Там якобы заразились инфекцией несколько семей из РФ.

В частности, туристы из Тулы рассказали, что на третий день после заселения у 8-месячного ребенка резко поднялась температура до 40 градусов, появились сыпь и болезненные язвы во рту. В больнице врачи подтвердили вирус Коксаки.

