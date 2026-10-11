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11 октября, 13:42

Происшествия

11 человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

Фото: depositphotos/fransz

Не менее 11 человек погибли, еще 27 пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора провинции.

"Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы", – сказано в сообщении.

Власти уточнили, что в автобусе ехали граждане Турции. В муниципалитете Манисы также заявили РИА Новости, что граждан России среди жертв и пострадавших нет. Эту информацию подтвердили и в посольстве РФ в Анкаре, добавив, что им обращения от российских туристов не поступали.

Российский союз туриндустрии (РСТ), в свою очередь, устанавливает, находились ли граждане России среди пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП. Для этого будет запрошена информация у российских туроператоров и страховых компаний.

"Подтвержденных сведений о присутствии россиян в автобусе и пострадавших среди них пока нет", – говорится в сообщении пресс-службы.

Авария произошла утром 11 октября на автомагистрали Гебзе – Орхангази – Измир в районе пунктов оплаты проезда Акхисар. Рейсовый автобус следовал из Бурсы в Измир на побережье Эгейского моря. От удара с грузовиком автобус опрокинулся.

К месту происшествия направили большое количество машин скорой помощи, а также пожарных и полицейских расчетов. Обстоятельства аварии и точное число пострадавших уточняются.

Ранее 9 человек погибли и еще 5 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля в иранской провинции Южный Хорасан. Авария произошла в ночь на 26 сентября на трассе Аръяншахр – Бирджанд.

По предварительным данным, автобус следовал из Мешхеда в Заболь, а грузовик с арматурой – из Тегерана в Бирджанд. После удара транспорт загорелся.

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