Экономист рассказал о разработке валюты стран БРИКС

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Можно предположить, как будет создаваться международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

По словам экономиста, основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля.

Он отметил, что новая валюта помогла бы избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС. Она должна коррелироваться с курсами входящих в нее отдельных валют. При этом роль каждого участника в корзине должна быть значимой, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, в которой подтвердили свою приверженность свободному от ядерного оружия миру. Кроме того, государства группы продолжат создавать условия для справедливой конкуренции на международно-экономической арене и поддерживать участие в мировых процессах развивающихся и наименее развитых стран.

До этого российский лидер отметил, что, несмотря на все трудности, страны БРИКС поэтапно расширяют взаимовыгодные связи. В частности, увеличиваются объемы поставок нефти в Китай и Индию. Также Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Прорабатывается и вопрос создания международной резервной валюты.

