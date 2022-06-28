Захарова подтвердила, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС

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Власти Ирана и Аргентины подали заявки на присоединение к БРИКС, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС", – написала она в своем телеграм-канале.

До этого экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт заявили, что новая катастрофическая война может начаться на Ближнем Востоке, если президент США Джо Байден не активизирует усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном. По мнению политиков, вызывает недоумение то обстоятельство, что Байден, заявивший на выборах о возвращении к ядерной сделке, до сих пор мешкает с дипломатией.

До этого в Германии отметили поддержку спецоперации РФ странами Латинской Америки. Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы. В свою очередь, Аргентина в свете действий официальной Москвы обвиняет западные державы в двойных стандартах.