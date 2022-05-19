Экс-генсек НАТО предупредил об опасности позиции Байдена по Ирану

Фото: depositphotos/barselona_dreams

На Ближнем Востоке может начаться "новая катастрофическая война", если президент США Джо Байден не активизирует усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Об этом заявили экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт в статье для газеты The Washington Post.

По мнению политиков, вызывает недоумение то обстоятельство, что Байден, заявивший на выборах о возвращении к ядерной сделке, до сих пор мешкает с дипломатией.

"Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану и отыскать путь вперед, а иначе мы ввяжемся в еще один непрошеный конфликт", – заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов приняли решение восстановить отмененные ранее исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана. Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон не рассматривает этот шаг как уступку Тегерану.

По его словам, это необходимо, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по этому поводу. В частности, из-за увеличивающихся запасов обогащенного урана.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, однако в 2018 году Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и введения экономических санкций в отношении Ирана. В ответ Тегеран начал сокращать свои обязательства по СВПД, а в 2020 году объявил о выходе.

