Сирийские средства ПВО отражают авиаудары Израиля над Дамаском – СМИ

Фото: depositphotos/barselona_dreams

Системы противовоздушной обороны Сирии отражают израильскую атаку в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.

"Наши силы ПВО противостоят израильской агрессии", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, в сирийской столице были слышны взрывы. Других подробностей не приводится.

14 апреля Вооруженные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям в Дамаске.

В феврале израильские силы нанесли удар по югу Сирии. Атаке подверглась провинция Кунейтра. Там были слышны взрывы.

Спустя несколько дней Израиль провел ракетную атаку на район поселения Закия к югу от Дамаска. По данным военных, удары были нанесены ракетами класса "земля-земля".

