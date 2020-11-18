Израильская армия нанесла удар по военным Ирана и Сирии

Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI

Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения "Аль-кудс". Как говорится в заявлении Армии обороны Израиля, это было сделано в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа" на Голанских высотах.

"Только что нанесли удары по целям иранских сил "Кудс" и сирийских вооруженных сил. Мы готовы действовать против иранского укрепления в Сирии", – говорится в Twitter израильской Армии обороны.

По данным Сирийского арабского информационного агентства (SANA), в результате удара трое военнослужащих погибли и один пострадал. При этом несколько ракет удалось сбить.

Израиль регулярно действует в Сирии против объектов военного присутствия Ирана и сторонников президента страны Башара Асада.

1 сентября два сирийских солдата погибли в результате ракетной атаки на юге Дамаска. Также сообщалось, что еще семь военнослужащих получили ранения.

4 августа на юго-западе Дамаска была проведена воздушная атака. Сообщалось, что удар произвели вертолеты Израиля. В результате атаки был нанесен материальный ущерб городу.