ПВО Сирии отразили воздушную атаку по Дамаску

20 июля, 22:41
Фото: EPA/TASS/YOUSSEF BADAWI
Противовоздушная оборона Сирии отразила воздушную атаку на Дамаск, передает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное агентство САНА.
Ранее ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал "Аль-Ибхария" сообщил, что инициатором нападения является Израиль. Сирийские ПВО вели огонь по нескольким воздушным целям, которые появились в небе над сирийской столицей.
Сообщается, что атака была успешно отражена. Сирийские ПВО поразили несколько ракет, прежде чем они достигли наземных целей.
Ранее террористы подорвали российский патруль на трассе M-4 в районе населенного пункта Эрихза в южной части зоны деэскалации Идлиб. Сообщалось, что в результате инцидента трое военнослужащих РФ получили легкие ранения.
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