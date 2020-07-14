Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

11:44
Фото: телеграм-канал "На видео видно"
В Сирии террористы подорвали российский патруль во время совместного с Турцией патрулирования. Инцидент произошел утром 14 июля при патрулировании трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Как отмечается, в результате происшествия трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа. Кроме того, были повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.
Командование группировки РФ вместе с турецкими военными и спецслужбами САР устанавливает причастность боевиков из Идлиба к подрыву патруля.
"В настоящее время патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники", – говорится в сообщении.
Накануне российские средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии. В результате случившегося никто не пострадал, материальный ущерб отсутствует. Российская авиабаза продолжает работу в штатном режиме.
До этого российские ПВО также успешно отразили атаку беспилотников террористов вблизи базы Хмеймим. Инцидент произошел 22 июня.
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