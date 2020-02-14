Появилось видео отражения ПВО Сирии ракетного удара по Дамаску

Видео: youtube.com/Syrianarabnewsagency

В интернете появилось видео, на котором запечатлено отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Видеозапись опубликовало агентство SANA.

На видео, предположительно, сирийские зенитные комплексы, слышен гул, а в небе можно рассмотреть вспышки.

Как сообщали сирийские СМИ, ПВО страны отражает атаку на Дамаск. Утверждалось, что удары наносили самолеты, которые заходили с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что на российской авиабазе "Хмеймим" приземлился пассажирский лайнер Airbus 320 из-за удара истребителей Израиля по пригородам Дамаска. Конашенков добавил, что самолет мог попасть под огонь систем ПВО Сирии. На борту судна было 172 пассажира. В момент атаки он заходил на посадку в районе аэропорта Дамаска.

Представитель Минобороны указал, что самолет "удалось увести" из зоны поражения ПВО "благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением".

